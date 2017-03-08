Князев назначил расследование по жалобе патрульных Ужгорода и Мукачево

09.03.2017 (20:00)

Сергей Князев назначил служебное расследование

В четверг, 9 марта, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев назначил служебное расследование по факту жалоб сотрудников правоохранительных органов Закарпатья на своих руководителей.

На имя Князева и министра внутренних дел Арсена Авакова поступило коллективное обращение от полицейских Закарпатья с требованием разобраться с действиями их руководства.

Согласно его указу в Закарпатскую область поедет специальная комиссия разбираться с произошедшим. В ее состав войдут представители нескольких подразделений Нацполиции. В частности, сотрудники Департамента патрульной полиции и кадрового обеспечения, говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Напомним, что в Закарпатской области 73 патрульных написали обращение к руководству департамента патрульной полиции НПУ Евгению Жукову и председателю Закарпатской ОГА Геннадию Москалю с просьбой сменить руководство патрульной службы Ужгорода и Мукачево.