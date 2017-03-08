Переизбрание Туска президентом ЕС не сулит Европе ничего хорошего

09.03.2017 (20:52)

Европейская рада переизбрала Туска вопреки желанию Польши

Европейские лидеры в четверг, преодолев сопротивление Польши, переизбрали Дональда Туска на посту президента Европейского совета.

"По нашей оценке, такое решение не сулит Европе ничего хорошего, оно является плохим для Европы. Это впервые в истории, чтобы лидеры государств ЕС поддержали человека вопреки правительству страны, из которой этот человек происходит" - заявила пресс-секретарь правящей партии Польши "Право и справедливость" Беата Мазурек.

При этом Мазурек поддержала премьера Беату Шидло, которая "отважно защищала позицию польского правительства".

Стоит отметить, что против переизбрания Дональда Туска выступила только лидер правительства Польши, все остальные 27 лидеров были "за".

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в комментарии Onet.pl заявил, что поражен способом принятия решения о переизбрании председателя Европейского совета.

"Это означает, что ЕС движется в непредсказуемом направлении. Никакие принципы не обязывают. Мы проиграли битву, но ситуация от этого не меняется. Туск нам не помогал и в будущем помогать не будет" - сказал он.

Наоборот – по мнению Ващиковского, Туск может "еще острее атаковать польское правительство" на европейской арене.

"Мы не согласны с этим решением, но не имеем юридической возможности его отвергнуть", - заявил глава МИД, сообщает TVP info

Неожиданный мятеж против Туска в очередной раз подчеркнул существование раскола между богатыми странами ЕС и восточными членами блока.