Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 10 марта

10.03.2017 (07:02)

В Ужгороде на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

В Закарпатской области переменная облачность, ночью местами дождь, мокрый снег и снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 °, днем 7-12 ° тепла, в горах местами ночью до 2 ° мороза, днем 2 ° мороза - 3 ° тепла.

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений до 8 м / с. Температура ночью 1-3 °, днем 9-11 ° тепла.

Восход 06:51 Закат 18:30

Температура за последние 130 лет 10 марта:

МАКС: 20.4° (1975)

МИН: -12.0° (1952)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

Погоду в этот день предсказывают птицы: синица запела - тепло ворожит. С этого дня происходит переход средней температуры воздуха через 0 градусов. Это считается временем появления проталин. Набухают почки — весну чуют. С этого дня хорошо садить семена на рассаду капусты и помидоров.