Первый памятник Шевченко на Закарпатье установил россиянин

10.03.2017 (07:58)

Монумент Тарасу Шевченко

Коренной россиянин, бывший житель Санкт-Петербурга Юрий Снетков, известный сейчас, как руководитель Закарпатской торгово-промышленной палаты, установил монумент Шевченко в венгроязычном селе Вышково в 1979 году (к примеру, в Ужгороде памятник Кобзарю на Народной площади открыли целых два десятилетия спустя, в 1999 году).

"Однажды, возвращаясь вечером с работы домой, я нашел в ручье обезглавленный памятник. Он внешне напоминал Иоанна Предтечу после усекновения. Думаю, это была статуя Ленина, однако, как она попала в канаву до сих пор никто не знает. Итак я подобрал скульптуру, обчистил ее и решил подарить жителям Хустского района. Работник Василий Остапенко сделал Тарасу голову и прикрепил ее к постаменту. Таким образом креативный постамент Шевченко в поселке горняков мы пристроили собственными силами и без использования бюджетных средств", - вспоминает Снетков.

Поскольку вышковский памятник в советские времена имел далеко не лучший эстетический вид (как-не-как кто-то таки скульптуру выбросил), его решили покрасить в зеленый цвет. Такой "художественный штрих", правда, нравился далеко не всем, поэтому в монументального памятника вскоре началась "вторая жизнь" и период возрождения.

Недавно возле памятника поселковый совет смонтировал замечательную детскую игровую площадку, поэтому дети, забавляясь на лоне природы в уютном парке, не только развлекаются, но и думают о вечном, созерцая скульптурное изображение Кобзаря.

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В Ужгороде почтили память Тараса Шевченко (ФОТО)



