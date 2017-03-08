Курс валют на 10 марта (+ новости экономики)

10.03.2017 (08:38)

Курс валют в банках Ужгорода 10 марта

Национальная валюта укрепилась по отношению к доллару, евро и россиускому рублю.

На сегодня, 10 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,91 грн;

1 евро – 28,39 грн;

10 российских рублей – 4,57 грн.

Таким образом, курс доллара, предолев 9 марта психологическую отметку в 27 грн, упал по сравнению с прошлыми значениями еще на 5 копеек после падения на 6 копеек 9 марта.

Евро упал на 12 копеек после падения на 9 копеек 7 марта. Тем временем, российский рубль "похудел" на 6 копеек после того, как 9 марта оставался на прежнем курсе.

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Кабинет министров Украины на закрытом заседании 6 марта решило докапитализировать государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк (Киев) соответственно на 5,4 млрд грн и 3,7 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и обмена их на акции новой эмиссии.

"Указанное решение обеспечит дальнейшее стабильное функционирование и развитие государственных банков, что является залогом защиты прав его вкладчиков и других кредиторов банка", – сообщается в пояснительной записке на сайте правительства в четверг.

В результате этой, уже второй в этом году, докапитализации уставный капитал Ощадбанка должен достичь 43,7 млрд грн, а Укрэксимбанка – 38,7 млрд грн.