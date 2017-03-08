Ужгород посетил мэр столицы Восточной Словакии Рихард Раши (ФОТО)

10.03.2017 (08:54)

Рихард Раши встретился с руководством Закарпатья и Ужгорода

Приматор (мэр) словацкого города-побратима Кошице Рихард Раши встретился с главой Закарпатской ОГА Геннадием Москалем и Ужгородским городским головой Богданом Андриивым, чтобы лично пригласить на традиционные Дни Украины в Кошице, которые в этом году пройдут с 19 по 27 апреля.

В течение девяти дней Украину в Словакии будут представлять более полутысячи представителей различных сфер из целого ряда регионов, в частности – Закарпатской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черновицкой областей. Посетителей ждет насыщенная программа: украинско-словацкие культурные и деловые встречи, дискуссии на общественно-политические темы, спектакли, художественные и фотовыставки. Кроме культуры, в Словакии представят и кулинарные традиции Украины.

Два дня будут отведены туристической сфере, в запланированном двустороннем бизнес-форуме примут участие около сорока туроператоров из Украины. Особый акцент будет сделан на укреплении туристических связей. В частности украинско-словацкие дни туризма 21-22 апреля будут проводиться впервые.

– Для нас очень важно участие Закарпатья и Ужгорода в этом форуме. К примеру, Ужгород обязательно должен ознакомить словаков с прекрасным фестивалем «Сакура фест», что служит примером популяризации местных «жемчужин». А Закарпатье – представить свои туристические, винодельческие и рекреационные возможности, – отметил господин Рихард Раши.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль и Ужгородский городской голова Богдан Андриив приняли приглашение и выразили надежду на дальнейшее укрепление украинско-словацких связей и сотрудничества на региональном уровне.

Во встрече также приняли участие Генеральный консул Словакии в г. Ужгороде Янка Бурианова и уполномоченный приматора г. Кошице по трансграничным связям с Ужгородом, Закарпатьем и Украиной в целом Эдуард Бураш.

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