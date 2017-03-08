Почему в Украине дороги не такие как в Венгрии? (ВИДЕО)
10.03.2017 (09:07)
Украинские дороги не ремонтируют по западным технологиям
Журналисты телеканала Абзац решили узнать, почему украинские дороги не ремонтируют по западным технологиям, ведь теперь Укравтодор возглавляет бывший министр инфраструктуры Польши Славомир Новак.
Представьте себе, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в этом году на дороги было выделено 35 миллиардов гривен. Но, дорожники продолжают и дальше класть асфальт в лужи.
А вот несколько километров от Закарпатья, в Венгрии, небольшие ямы латают так, как нашим "работникам" Укравтодора и не снилось.
Как ремонтируют наши дороги в отличии от европейских, и что наши дорожники делают не так? Смотрите в сюжете Абзаца ниже:
Комментарии
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