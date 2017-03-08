Почему в Украине дороги не такие как в Венгрии? (ВИДЕО)

10.03.2017 (09:07)

Украинские дороги не ремонтируют по западным технологиям

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Журналисты телеканала Абзац решили узнать, почему украинские дороги не ремонтируют по западным технологиям, ведь теперь Укравтодор возглавляет бывший министр инфраструктуры Польши Славомир Новак.Представьте себе, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в этом году на дороги было выделено 35 миллиардов гривен. Но, дорожники продолжают и дальше класть асфальт в лужи.А вот несколько километров от Закарпатья, в Венгрии, небольшие ямы латают так, как нашим "работникам" Укравтодора и не снилось.Как ремонтируют наши дороги в отличии от европейских, и что наши дорожники делают не так? Смотрите в сюжете Абзаца ниже: