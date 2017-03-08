Каким был подземный санаторий в Солотвино на Закарпатье (ФОТО)

10.03.2017 (16:21)

Клиника в Солотвино располагалась на глубине 300 метров

Солевые шахты в Солотвино были открыты еще в XVIII веке, в 1970-х на их базе открыли Аллергологическую больницу.

Спелеотерапия была открыта в Польше в 1950-х годах, когда врачи заметили, что шахтеры в соляных шахтах редко болели туберкулезом.

Пропитанный солью воздух соляных шахт помогает вывести мокроту из легких и убить микроорганизмы, вызывающие инфекции дыхательных путей.

В воздухе соляных туннелей содержится в десятки раз меньше микроорганизмов, чем в воздухе обычной операционной.

Помимо заболеваний органов дыхания, насыщенный соленый воздух помогает бороться с различными заболеваниями кожи и последствия ожоговой болезни.

Клиника в поселке Солотвино располагалась в туннелях на глубине 300 метров от поверхности земли. Температура здесь круглый год держится на одном и том же уровне — 22 °C.

Солотвинская больница была крупнейшим в мире учреждением, использовавшим спелеотерапию как основной метод лечения и оздоровления после болезней органов дыхания.

Добычу соли в Солотвино прекратили в начале 2000-х из-за резкого подъема подземных вод. Отделение спелеотерапии закрыли в 2008 году после прорыва воды в вентиляционный ствол.

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