Спасатели в Ужгороде ликвидировали пожар в частном доме (ФОТО)

10.03.2017 (17:02)

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме Ужгорода

10 марта в 12:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Панькевича в Ужгороде. Очагом возгорания стал жилой дом.

На место вызова были направлены дежурные отделения 14-й и 15-й пожарно-спасательной частей. Всего 3 единицы техники и 15 спасателей.

По словам хозяев, которые на момент возникновения пожара находились дома, пожар начал бушевать на чердаке. И несмотря на попытки владельцев потушить пламя своими силами, огонь начал распространяться по зданию. Огнеборцы, прибывшие по вызову, локализовали пожар в 12:33 и полностью ликвидировали его в 13:23.

В результате пожара было уничтожено и повреждено кровлю дома площадью 56 кв.м.

Вероятнее всего пожар возник из-за короткого замыкания электросети. Детальные обстоятельства дела выясняют правоохранители.

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