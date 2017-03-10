Букмекеры пророчат Украине полный провал на "Евровидение-2017"

10.03.2017 (20:37)

O.Torvald является абсолютным аутсайдером Евровидение-2017

Представитель Украины на "Евровидении-2017" – группа O.Torvald – по оценкам букмекеров oddschecker является абсолютным аутсайдером конкурса, передают "Українські Новини", отмечая, что по прогнозам, O.Torvald займет 34 место.

"По состоянию на 10 марта, сайт oddschecker заявляет, что Украина занимает 34 место. На первом месте сейчас Италия, ее представитель – Francesco Gabbani, на втором – Бельгия, представитель Blanche, на третьем – Швеция, представитель которой станет известен 11 марта", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по оценкам другой конторы – eurovisionworld, – "Украина занимает 26 позицию, но продолжает опускаться в рейтинге".

напомним, что 21 сотрудник Нацтелерадиокомпании заявили, что оставляют работу по подготовке проведения конкурса Евровидение в Украине