Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 11 марта

11.03.2017 (05:44)

Облачная погода будет держаться в Ужгороде до самого вечера. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью в горах временами осадки, днем в горах местами небольшие осадки. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный 7-12, местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° тепла, в горах местами 4-6 ° мороза, днем 5-10 ° тепла, в горах местами 2-4 ° мороза.

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 2-4 ° тепла, днем 8-10 ° тепла.

Восход 06:49 Закат 18:31

Облачная погода будет держаться в Ужгороде до самого вечера. Без осадков.

Температура за последние 130 лет 11 марта:

МАКС: 16.4° (1975)

МИН: -17.6° (1956)

Народный прогноз погоды: 11 марта отмечается день памяти святого Порфирия, епископа Гизского. В прежние времена погоду в этот день определяли по ветру: если ветер подует с юга или с юго-запада, следует ждать скорого потепления.