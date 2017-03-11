Украинские разведчики попали в плен "ЛНР" (ВИДЕО)

11.03.2017 (08:51)

Два украинских разведчика попали в плен сепаратистов

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"ЛНР" представили видео с допросами двух украинских разведчиков, которые оказались у них в плену. Командование сил специальных операций ВСУ подтвердило, что на обнародованных записях действительно украинские военнослужащие. Связь с ними была утрачена еще 11 февраля.- Видео позволило убедиться, что наши военнослужащие живы и находятся в плену российско-террористических войск. Представители спецслужб другой страны и подконтрольных ей террористических групп, работают со своими пленниками по привычной схеме. Физические пытки и психологическое давление, психотропные вещества, пренебрежение к личности являются привычными элементами их деятельности, с помощью которых боевики заставляют признаваться заложников в тех поступках, к которым они не имеют никакого отношения, - рассказали в пресс-службе Командования сил спецопераций.В ведомстве рассказали, что разведчики выполняли штатные задачи. Эти задачи не были связаны с подрывной деятельностью и не несли угрозы мирному населению.- Мы инициируем обращение к международным правозащитным организациям… Настаиваем на проведенные независимой медицинской экспертизы с привлечением международных экспертов по оценке и контролю за физическим и психическим состоянием воинов-разведчиков ВС Украины, которые находятся в заложниках, - сказано в сообщении.А в ЛНР утверждают, что задержали группу украинских террористов, которые месяц назад взорвали автомобиль с одним из командиров ополчения Олегом Анащенко. Диверсанты входили в состав законспирированной группы, которую забросили в ЛНР специально для терактов. Все — спецназовцы украинской армии. По оперативной информации, они также могут быть причастны к убийству комбата Гиви.