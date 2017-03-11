Над территорией Венгрии пропал индийский самолет

11.03.2017 (09:07)

В небе над Венгрией с радаров пропал самолет

Власти Венгрии были вынуждены поднять в воздух истребители из-за потери связи с пассажирским самолетом компании Air India.

Лайнер следовал из Мумбаи в Лондон и пропал с радаров на несколько секунд. Как выяснилось позже, причиной этого стала техническая неполадка. В данное время самолет уже прибыл в пункт назначения и благополучно приземлился.

«Связь с рейсом AI171 была потеряна сегодня в воздушном пространстве Венгрии. Это произошло из-за нестабильности частоты. Самолет приземлился в нормальном режиме», — сообщается на странице авиакомпании Twitter.

Пока связь с самолетом не была восстановлена, его сопровождал истребитель ВВС Венгрии.

На борту воздушного судна находились 249 человек. Никто из них не пострадал.

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