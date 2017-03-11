В Закарпатье нашли второй центр Европы (ВИДЕО)

11.03.2017 (09:51)

В селе на Закарпатье стоит старинная стела "Центр Европы"

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На Закарпатье нашли центр Европы. Оказывается, он в селе Сасово. Если это так, то центров Европы на крайнем западе Украины уже два.А вообще то географический центр Европы находится непосредственно в Закарпатье, в селе Дилове, в Раховском районе, вблизи от известного Карпатского биосферного заповедника, на берегу реки Тиса возле границы с Румынией.Здесь стоит стела с геодезическим знаком на котором на латинском языке написаны слова, обозначающие следующее: "Постоянное, точное, вечное место. Центр Европы установлен в 1887 году, место измерено очень точно с помощью специального аппарата со шкалой меридианов и параллелей, изготовленного в Австро-Венгрии".