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Скандал на Укрпочте в Закарпатье продолжается: Назначен новый руководитель (ВИДЕО)

11.03.2017 (10:36)
Баталии на Укрпочте в Ужгороде продолжаются
Баталии на Укрпочте в Ужгороде продолжаются
Баталии на Укрпочте – день одиннадцатый. Напомним, 28 февраля в областной дирекции приехала комиссия из Киева. Однако в учреждение ее члены так и не попали.
Работники Укрпочты забаррикадировали вход и запланирована проверка тогда так и не состоялась. Но сегодня Закарпатская дирекция почтового предприятия все же получила нового руководителя, несмотря на протесты коллектива.

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Подробнее смотрите в видеосюжете:




Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

11.03.2017 (11:38) / Вежливые люди

Самозванная власть ЖИДОВ ПО НОВОМУ все Закарпатье пытается прибрать к своим рукам.Мы видим по лысым горам и экспорту мусора из Лемберга к чему это приводит.

11.03.2017 (11:11) / lorainesp18

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