На Закарпатье у женщины в доме нашли арсенал оружия и боеприпасов (ФОТО)

11.03.2017 (11:20)

Правоохранители на Закарпатье у женщины изъяли оружие и патроны

Во время санкционированного обыска дома жительницы села Монастырец, что на Хустщине правоохранители нашли пневматический пистолет, ружье и около ста патронов. Изъятое направлено на экспертизу.

Вчера, 10 марта, по постановлению Хустского межрайонного суда, в доме у 56-летней жительницы села Монастырец Хустского района был проведен обыск. Во время осмотра жилища сотрудники полиции нашли на чердаке дома гладкоствольное ружье, пневматический пистолет, 93 патроны, 4 охотничьи патроны и пыжи к ним. Кроме того, в стеклянной банке из-под кофе женщина держала около 200 граммов пороха.

В ходе опроса хозяйка дома пояснила, что оружие и патроны принадлежат ее мужу, который находится на заработках за границей.

Оружие и патроны изъяты и направлены на экспертизу.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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