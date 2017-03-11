Закарпатские пограничники предупредили две попытки контрабанды сигарет (ФОТО)

11.03.2017 (13:29)

Пограничники в Закарпатье предупредили две попытки контрабанды сигарет

На границе с Венгрией пограничники отдела «Большая Паладь» Мукачевского отряда в результате оперативного обмена информацией предупредили попытку незаконной переправки через границу большой партии контрабандного курева.

Сегодня, около полуночи пограничный наряд наблюдал вблизи границы движение группы неизвестных лиц. При попытке их задержания пограничниками было произведено несколько предупредительных выстрелов вверх, но злоумышленники ударились в бегство, оставив у границы 28 свертков, в которых находилось 13 700 пачек сигарет различных марок.

О задержании украинские пограничники сообщили своих венгерских коллег, которые со своей стороны обнаружили еще два пакета сигарет и задержали одного человека, который предположительно причастен к противоправной деятельности на границе. Сейчас продолжаются совместные мероприятия по установлению всех обстоятельств правонарушения и круга лиц, причастных к этому.

Еще одну попытку табачной контрабанды на украинско – румынском участке границы предупредили военнослужащие отдела «Деловое». Результатом взаимообмена информацией между пограничниками Украины и Румынии о вероятной противоправной деятельности вблизи реки Тиса, по которой проходит граница, было обнаружено 12 пакетов с табачными изделиями и задержали одного украинца в гидрокостюме. На задержанного гражданина Украины составлен протокол об админправонарушении. Оценку действиям правонарушителя будет определять суд.

Государственная пограничная служба Украины в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Европейских государств, граничащих с нашей страной, продолжает принимать оперативные меры с целью противодействия противоправной деятельности на госгранице. Тесное сотрудничество украинских пограничников с правоохранителями соседних стран способствует повышению эффективности противодействия преступной деятельности, а постоянный обмен информацией позволяет оперативно реагировать на ситуацию и своевременно принимать превентивные меры.

-

В Венгрии задержали украинский микроавтобус с контрабандными сигаретами (ФОТО)



