На границе в Закарпатье пограничники задержали угнанный "Mercedes" (ФОТО)

11.03.2017 (14:17)

В Закарпатье пограничники задержали разыскиваемый Интерполом "Мерседес"

Пограничники Чопского отряда на украинско-венгерской границе обнаружили автомобиль, который разыскивался Интерполом как похищенный.

Так, сегодня ночью в пункт пропуска «Тиса» на выезд из Украины прибыл легковой автомобиль «Мерседес», под управлением нашего соотечественника. Во время проверки документов было зафиксировано срабатывание базы данных «Интерпол». Как оказалось, автомобиль угнан в октябре 2016 года на Ровенщине.

Транспортное средство и документы на него переданы сотрудникам Национальной Полиции.

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В Закарпатье за ночь полиция нашла два похищенных автомобиля (ФОТО)



