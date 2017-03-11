Закарпатская Колочава утопает в цветущих шафранах (ФОТО)

11.03.2017 (14:39)

На Закарпатье в Колочаве зацвели крокусы

Наибольшая плодовитость шафранов расположена в селе Колочава Межгорского района Закарпатья, недалеко от озера Синевир.

Эти цветы занесены к Красную книгу и срывать их запрещено. Как говорят, эта территория – одна из самых экологически чистых мест в Украине.

Крокусы (шафран Гейфеля) расцветают первыми на склонах Украинских Карпат. Цветут эти удивительные растения от марта до середины апреля в течение 20-25 дней.

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