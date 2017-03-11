На Закарпатье вандалы снова осквернили символы Карпатской Украины (ФОТО)

11.03.2017 (16:12)

В Закарпатье очередной акт вандализма над украинскими святынями

На кануне памяти героев Карпатской Украины в городе Хуст вандалы сепаратисты снова облили краской мемориал на Замковой горе. Об этом в сети Фейсбук сообщает правозащитник Роман Келемен.

"Они ведут себя вызывающе не смотря, что якобы СБУ повсюду их ищет, прослушивает. Напоминаю СБУ уже три года не может найти этих местных сепаратистов, которые постоянно рисуют русинский символику, обливают памятники командиров УПА и сечевикам Карпатской Украины. Возможно надо всех этих оперативников СБУ всех уволить, а на их место взять других. Они кроме финансовых операций, контроля за выделением земельных участков более ничем не занимаются", – отметил Роман Келемен.

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