На Закарпатье вандалы снова осквернили символы Карпатской Украины (ФОТО)

|В Закарпатье очередной акт вандализма над украинскими святынями
На кануне памяти героев Карпатской Украины в городе Хуст вандалы сепаратисты снова облили краской мемориал на Замковой горе. Об этом в сети Фейсбук сообщает правозащитник Роман Келемен.
"Они ведут себя вызывающе не смотря, что якобы СБУ повсюду их ищет, прослушивает. Напоминаю СБУ уже три года не может найти этих местных сепаратистов, которые постоянно рисуют русинский символику, обливают памятники командиров УПА и сечевикам Карпатской Украины. Возможно надо всех этих оперативников СБУ всех уволить, а на их место взять других. Они кроме финансовых операций, контроля за выделением земельных участков более ничем не занимаются", – отметил Роман Келемен.
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На Закарпатье вандалы осквернили флаг Украины
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Комментарии
Рейтинг: 2
Утворення на тереторії Чехословакії государства Карпатська Україна це-Слава Україні. Героям Слава.
Укворення на території України государства ДНР і ЛНР це- сепаратизм, тероризм. ( Світе,дай зброї, ми їх з лиця землі зітремо)
Незабувай про двійні стандарти мій любий співвітчизнику.
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Зброю, якраз дає московія твоя улюблена, і вбивства почала вона, а тут все мирно вирішили і бомби з ракетами та танками не посилали сепаратистам, гібридний тероризм московії не відмити та скрити.
Рейтинг: 2
Тем не менее ДНР и ЛНР реально существуют и рано или поздно будут признаны!!! А потуги незалежной создать свою государственность нелепы и смешны! Украину от России не первый век пытаются рассорить и малость это удалось Но! в Одессе к примеру не переименовали ул. маршала Жукова да и почитайте их сайты так там "сепаратист" на "сепаратисте" сидит и "колоралом" погоняет! Закончится этот русофобский шабаш глобальным и всеукраинским майданом и публичной казнью всех ньюбандеровцев!
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Не розумію де калуга і закарпаття, бракує ватних скрєп шолі, йди поцілуй ікону путіна в засос. Тим паче, нєдарєспублікі типу предністровя, асетії не признали, вішай лапшу ваті вітьок)
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найти этих местных сепаратистов, которые постоянно рисуют русинский символику, обливают памятники командиров УПА и сечевикам Карпатской Украины......Ну что тут скажешь - у истинных патриотов Украины к сожалению нет денег, что бы купить взрывчатку и сравнять с землей этот позор именуемый "памятниками" а может просто живёт надежда на то что сносить будут официально - бульдозером!!
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позор це дохле чучело в мавзолєї, до якого скрєпниє праваславниї сектанти ходять толпами.