Замом главы Нацполиции Украины назначен Вячеслав Аброськин

11.03.2017 (17:20)

Вячеслав Аброськин стал заместителем главы Нацполиции Украины

Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин назначен заместителем главы Национальной полиции Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о назначении генерала полиции третьего ранга Вячеслава Аброськина на должность заместителя председателя – начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Соответствующее представление о назначении внес глава Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Сергей Князев", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 8 февраля 2017 года Кабмин назначил экс-начальника УМВД Закарпатья Сергея Князева главой Нацполиции Украины.