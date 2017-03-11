Закарпатье осталось без мобильной связи от Vodafone

11.03.2017 (19:01)

На Закарпатье пропала связь в сети "Vodafone"

Уже больше часа на территории Закарпатья не работает мобильная связь от "Vodafone". Целые деревни и крупнейшие города края – Ужгород и Мукачево, жители которых преимущественно пользуются услугами этого мобильного оператора, сейчас остались без связи.

Несколько часов назад сеть "Vodafone" на территории области упала. Другие сети мобильной связи "Киевстар" и "Lifecell", на территории Мукачева работают.

Оператор компании "Vodafone Украина" сообщил о том, что сейчас на территории Закарпатье есть технические неподалки с оборудованием. В частности, речь идет об обрыве оборудования. В "Vodafone" заверили, что компания отреагирует на эту проблему и восстановит мобильную связь. Однако оператор не назвал время и конкретную дату, когда закарпатцам ждать восстановления связи.

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