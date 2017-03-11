Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 12 марта

12.03.2017 (06:51)

В Ужгороде на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, в горах местами слабые осадки. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный 7-12, местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 3 ° тепла - 2 ° мороза, днем 6-11 ° тепла, в горах местами ночью 3-6 ° мороза, днем 0-5 ° мороза.

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северный 9-14 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 ° тепла, днем 6-8 ° тепла.

Восход 06:47 Закат 18:33

Температура за последние 130 лет 12 марта:

МАКС: 17.1° (1975)

МИН: -16.4° (1956)

Народный прогноз погоды: 12 марта почитается память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника. В народе этого святого называли еще Перезимником. Говорили, что в этот день "март дорогу рушит, да вязнет в сугробе", "и тает, и мерзнет". Если в этот день бывал дождь, то ожидали и мокрого лета. А если дул южный ветер, и на улице была капель, то лето обещало быть теплым.