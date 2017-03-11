ШОК! В супермаркете Ужгорода воробьи клюют продукты прямо на прилавках (ФОТО)

12.03.2017 (09:38)

В ужгородском "Вопаке" голодные воробьи на прилавках клюют продукты

Ужгородец Yura Syvak выложил на Фейсбук эту шокирующую фотографию птиц на прилавке в ужгородском супермаркете Вопак, который находится в Новом районе.

"Зашел сегодня в Вопак в новом районе и кого я нашел?) диких, голодных и "АпАсных" воробьев, которые ненасытно жрали фарш!!!!)) — в шоке", - написал Yura Syvak под фото.

Кстати это очень серьезное нарушение, и покупатели тут же должны писать жалобы, а продукты должны быть немедленно сняты с продажи, ведь птицы могут быть переносчиками опасных заболеваний.

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