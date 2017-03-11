Москаль поручил разобраться, что происходит с кинотеатром "Ужгород"

12.03.2017 (15:13)

В областном центре разбирают кинотеатр "Ужгород"

Геннадий Москаль дал поручение управлению культуры ОГА (в структуре которого есть отдел сохранения культурного наследия) разобраться и доложить, что происходит с кинотеатром «Ужгород» в областном центре Закарпатья.

Долгие годы здание кинотеатра, которое находится в историческом центре на вул.Волошина и является частной собственностью, находится в запущенном состоянии. А на прошлой неделе здесь начались ремонтные работы: грузовики вывозят строительный мусор, остатки мебели, оборудования.

Кинотеатр на Волошина был возведен в 1932г. и является архитектурным шедевром чехословацкого периода Закарпатья. Что именно планируют сделать с кинотеатром владельцы, и как это может повлиять на внешний вид исторического сооружения, отдел сохранения культурного наследия имеет доложить в ближайшее время.

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Как UA-Reporter сообщал ранее В областном центре разбирают кинотеатр "Ужгород"



