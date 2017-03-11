Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 13 марта

13.03.2017 (06:49)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков

Закарпатской области: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 3 ° тепла - 2 ° мороза, днем 7-12 ° тепла, в горах местами ночью до 6 ° мороза, днем 1 ° мороза - 4 ° тепла.

В Ужгороде день будет облачным, как и утро, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 °, днем 10-12 ° тепла.

Восход 06:45 Закат 18:35

Температура за последние 130 лет 13 марта:

МАКС: 16.4° (1977)

МИН: -12.5° (1971)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Василия, исповедника.

В народе замечено, что этот день всегда бывает теплым, правда может случится и дождь, но это хорошая примета: к богатому урожаю и хорошему лету. Наши предки наблюдали, как тают круги вокруг дерева, по этому судили о весенней погоде: "круты края, крута и весна будет, пологи — весна будет протяжливой". 13 марта считается астрономическим рубежом зимы и лета.