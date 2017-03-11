Курс валют на 13 марта (+ новости экономики)

13.03.2017 (08:34)

Курс валют в банках Ужгорода 13 марта

НБУ еще больше опустил курс доллара, курс евро подрос, а российский рубль продолжил снижаться.

На сегодня, 13 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,81 грн;

1 евро – 28,43 грн;

10 российских рублей – 4,53 грн.

Таким образом, курс доллара, предолев 9 марта психологическую отметку в 27 грн, упал по сравнению с прошлыми значениями еще на 10 копеек после падения на 5 копеек 10 марта.

Евро подрос на 4 копейки после падения на 12 копеек 10 марта. Тем временем, российский рубль "похудел" еще на 4 копейки после того, как 10 марта снизился на 6 копеек.

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Потребительская инфляция в годовом измерении в феврале неожиданно выросла - до 14,2% с 12,6% в январе, рост цен ускорился по большинству основных составляющих потребительской корзины на фоне увеличения производственных затрат и низкой базы сравнения. Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины по уровню инфляции в феврале.

"Рост цен прогнозируемо ускорился по большинству основных составляющих потребительской корзины на фоне увеличения производственных затрат и низкой базы сравнения. Однако фактическая инфляция оказалась несколько ниже траектории прогноза Национального банка .. что предполагает замедление потребительской инфляции до 9,1% на конец 2017 года. Сдерживали рост цен в феврале высокое предложение отдельных товаров, а также улучшение ситуации на мировых товарных рынках, вызвавшие укрепления обменного курса гривны в феврале ", - говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что базовая инфляция прогнозируемо ускорилась до 6,4% г / г (в месячном измерении составила 0,7%).

"Ускоренными темпами выросли цены на продукты питания с высокой степенью обработки вследствие повышения цен на сырые продукты, в частности молоко ... Повысились тарифы на услуги учреждений отдыха, культуры и спорта, финансовые и страховые услуги, что может быть отражением роста расходов. В то же время на фоне укрепление обменного курса гривни в феврале 2017 года замедлились годовые темпы роста цен на отдельные импортируемые товары (одежда и обувь), а на некоторые товары цены в годовом измерении даже снизились (автомобили, аудиотехника) ", - сообщили в Нацбанке.

По данным регулятора, цены на сырые продовольственные товары ускорили рост до 4,7% г / г в феврале (за месяц цены повысились на 1,7% м / м). "Это произошло прежде всего на фоне низкой базы сравнения - в прошлом году в этот период цены на сырые продукты питания стремительно снижались вследствие торговых и транзитных ограничений со стороны РФ не только для украинских, но и для турецких товаров. Как следствие, в феврале цены на овощи и фрукты хоть и оставались ниже, чем год назад, но снижались медленнее, как и ожидалось. Вместе с тем, ускорился рост цен на свинину и говядину вследствие увеличения производственных затрат и сокращение поголовья. Эти же факторы, а также активный экспорт обусловили ускоренный рост цен на молоко ", - пояснили в НБУ.

Цены и тарифы, регулируемые административно, как отметили в НБУ, ускорили рост до 38,1% г / г (за месяц составил 1,4% м / м). "Как и в прошлом месяце, весомым фактором такого ускорения стало повышение платы за проезд в автодорожном пассажирском транспорте вследствие роста себестоимости, в том числе из-за подорожания топлива. Кроме того, существенно выросли цены на табачные изделия из-за низкой базы сравнения и повышение акцизов с начала года" , - отметили в регуляторе.

"Текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих подтверждает достижимость инфляционной цели по результатам 2017 года в пределах целевого диапазона 8% ± 2 п.п.", - подытожили в НБУ.