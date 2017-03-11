Сегодня суде будет рассмотрена апелляция на арест Насирова

13.03.2017 (08:58)

Суд сегодня рассмотрит апелляцию на арест Насирова

В понедельник, 13 марта, в Апелляционном суде Киева состоится рассмотрение жалобы на меру пресечения временно отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 марта 2017 об избрании меры пресечения председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову в виде содержания под стражей, назначено на 13 марта 2017 (11:00)", - отмечается в сообщении.

Также об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Насирова Александр Мирошник: "Апелляционный суд города Киева назначил рассмотрение апелляции по делу Романа Насирова на 13.03.2017 г. на 11:00".

Согласно сообщению, жалобу на меру пресечения Насирову будет слушать коллегия судей под председательством судьи В. Глиняного.

Мирошник также отметил, что процесс в апелляции будет беспрецедентным с юридической точки зрения, сторона защиты подготовлена ​​к процессу в полном объеме.

Напомним, ночью 7 марта Соломенский районный суд города Киева одобрил меру пресечения отстраненному главе ГФС Роману Насирову в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Прокуроры настаивали на залоге в 2 млрд грн. Сейчас Насиров находится в камере Лукьяновского СИЗО.

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