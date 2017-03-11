Трагическое ДТП на Закарпатье, водитель умер до приезда медиков (ФОТО)

13.03.2017 (09:53)

Жуткое ночное ДТП на Закарпатье

Ночью на автодороге между селами Фанчиково и Подвиноградов в Виградовском районе Закарпатской области произошло дорожно-транспортное проишествие со смертельным исходом.

Этот участок дороги является одной из самых опасных в районе. Как стало известно, на аварийном участке дороги водитель на автомобиле марки "КИА" столкнулся с деревом на обочине. В результате данного происшествия из-за полученных травм 26-летний мужчина погиб на месте. Женщина-пассажир чудом осталась жива.

Автомобиль со стороны водительского кресла смят в лепешку и восстановлению не подлежит, его эвакуировали с места ДТП.

Обстоятельства автокатастрофы устанавливаются. Следствием возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека". Так как водитель, являющийся нарушителем, погиб, наказывать теперь некого.

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