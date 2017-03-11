Пограничники на Закарпатье нашли тайник с сигаретами, контрабандисты сбежали (ФОТО)

|На границе в Закарпатье пограничники обнаружили тайник с контрабандой
Почти две тысячи пачек сигарет обнаружили пограничники отдела «Богдан» Мукачевского отряда на Закарпатье во время мероприятий по противодействию незаконной деятельности на государственной границе.
Информацию о подготовке к возможной противоправной деятельности охранникам границы сообщил местный житель.
К указанной горной местности, где проходит линия границы с Румынией, выбыла группа реагирования. На расстоянии 350 метров от границы военнослужащие отряда заметили на снегу следы, а впоследствии под ветками деревьев 4 пакета табачных изделий и 3-х лиц, которые начали убегать покинув свои носилки.
Сейчас продолжаются поиски беглецов, которые планировали переместить товар, а обнаруженные 1890 пачек марки «Марбле» без акциза доставлено в подразделение.
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