В нацональных парках Карпат высадят 20 тыс деревьев

13.03.2017 (11:38)

На безлесных участках Карпат будут высажены новые деревья

Как сообщили в пресс-службе Минприроды, в национальных природных парках "Синевир", "Карпатский" и "Сколевские Бескиды" будут высажены 20 тысяч саженцев деревьев на частично безлесных участках карпатских парков.

Акция проходит в рамках всеукраинской программы “Вместе за природу”. О начале ее первого этапа Всемирный фонд природы (WWF) совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Украины и ТМ “Моршинская” объявили 1 марта.

Инициаторы проекта предлагают каждому украинцу сделать свой вклад — присоединиться к восстановлению украинских Карпат и посадить свое собственное дерево. Как отметил директор Департамента по вопросам заповедного дела Министерства экологии Украины Игорь Иваненко, найти свое именное дерево можно будет на карте сайта.

По словам национального координатора WWF в Украине Елены Тарасовой, которая озвучила данные отчета о состоянии окружающей среды на Планете Living Planet Report, ежегодно человечество потребляет больше ресурсов, чем успевает восстановить наша планета.

“Если тенденция не изменится, то в 2030 году для обеспечения потребностей нам понадобится две Земли. Чтобы изменить текущую ситуацию, стоит действовать вместе”, — подчеркнула она.

Во время первого этапа программы “Вместе за природу” будут высажены саженцы деревьев на территориях НПП"Синевир“, НПП “Сколевские Бескиды” и Карпатским национальным природным парком.

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