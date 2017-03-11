Словак приехал на КПП "Ужгород" захватив с собой дубинку (ФОТО)

13.03.2017 (12:18)

На КПП "Ужгород" словак пытался взяткой решить проблемы на границе

Вчера утром гражданин Словакии попытался откупиться от пограничников в пункте пропуска «Ужгород». Во время осмотра автомобиля «BMW», который прибыл на въезд в Украину, правоохранителями совместно с фискалами в передней дверце легковушки обнаружили телескопическую металлическую дубинку.

Затем, пытаясь избежать ответственности за совершенное правонарушение, водитель предложил старшему пограничных нарядов средства в размере 10 евро. Военнослужащий от предложения взятки решительно отказался и доложил руководству.

С целью принятия правового решения по данному факту пограничниками направлено письменное уведомление до Ужгородского отдела полиции ГУ НП в Закарпатской области относительно возможных признаков преступления, предусмотренного статьей 369 УК украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу».

Как результат, дубинка у иностранца изъято, а сам правонарушитель в сопровождении оперативно-следственной группы выбыл до Ужгородского отдела полиции для выяснения обстоятельств.

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