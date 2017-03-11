В Закарпатье на закрытие лыжного сезона устроили телемарк (ВИДЕО)

13.03.2017 (12:54)

На Закарпатье закрывали лыжный сезон маскарадом и телемарком

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На Закарпатье закрыли горно-лыжный сезон. На курорте Красия устроили маскарад, в котором приняли участие сторонники скандинавского вида катания, что имеет название телемарк. Такой техникой в Украине владеют лишь полсотни спортсменов.Супруги Алексей и Александра одними из первых начали популяризировать телемарк в Закарпатье.Алексей Дума соорганизатор фестиваля:- В 70-х годах хиппи в Америке, которые вышли родом из Новегії сказали мы не будем как все. Мы будем кататься по-другому. И они начали это развивать. Мне подарили лыжи, я не знал, что с ними как кататься. Потом кто-то в секонд хенде нашел какое-то оборудование. Так в Украине где-то 50 человек катают таким видом.Основное отличие телемарка от обычного альпийского стиля – свободная пятка. Она не закреплена, а это дает возможность быть свободным в движениях, а во время спуска выполнять различные фигури.Екатерина Полищук участница фестиваля (г.Винница):- Техника очень сильно отличается. Нужно забыть все, что ввчили на обычных лыжах. Свободна пятка. Видите я сажусь и так мы катаємся, меняя одну ногу на другую.Альпинист Александр – один из лучших в Украине спортсменов, которые занимаются телемарк. Овладел его 6 лет назад. Принимал участие и в спортивных международных соревнованиях.Олександр Орышко учасник фестивалю (м.Луцьк):Катать телемарк фри-райд намного интереснее чем обычный альп-стайл. И также это физические нагрузки на много больше, соответственно больше устаешь, тренируешься и получаешь удовольствие.Нынешний горно-лыжный сезон на Закарпатье был лучший за последние несколько лет. Снег выпал рано и еще лежит на высокогорьях. А на самом горно-лыжном курорте Драгобрат зима еще продолжается.