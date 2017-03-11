Россия собирается отправить на Евровидение певицу поддержавшую аннексию Крыма

13.03.2017 (13:29)

Россия собирается отправить в Украину на Евровидение Юлию Самойлову

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На международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию будет представлять Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, однако ее приезд под вопросом.Самойлова сама пишет музыку и слова к своим песням. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ую группу инвалидности.Впрочем, одна деталь может сломать все планы России. По данным проекта "Майдан иностранных дел", Самойлова выступала в анексованій Керчи вместе с Газмановым и Лолитой. Как правило, все российские культурные деятели, которые поддержали аннексию Крыма, внесенные в "черный список" Минкульта и им запрещен въезд в Украину.СБУ уже взялась проверять, действительно Самойлова выступала в Крыму после аннексии. В ведомстве заявили, что позиция СБУ "будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и в интересах национальной безопасности". У Путина уверяют, "что в Крыму бывали все" и Украина должна следовать правилам конкурса.Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Коми). В 2013 году заняла второе место в музыкальном телепроекте «Фактор А». Является обладательницей «Золотой звезды Аллы» (премия Аллы Пугачевой). Была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи, где исполнила песню «Вместе».Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая.