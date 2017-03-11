Россия собирается отправить на Евровидение певицу поддержавшую аннексию Крыма
13.03.2017 (13:29)
Россия собирается отправить в Украину на Евровидение Юлию Самойлову
На международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию будет представлять Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, однако ее приезд под вопросом.
Самойлова сама пишет музыку и слова к своим песням. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ую группу инвалидности.
Впрочем, одна деталь может сломать все планы России. По данным проекта "Майдан иностранных дел", Самойлова выступала в анексованій Керчи вместе с Газмановым и Лолитой. Как правило, все российские культурные деятели, которые поддержали аннексию Крыма, внесенные в "черный список" Минкульта и им запрещен въезд в Украину.
СБУ уже взялась проверять, действительно Самойлова выступала в Крыму после аннексии. В ведомстве заявили, что позиция СБУ "будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и в интересах национальной безопасности". У Путина уверяют, "что в Крыму бывали все" и Украина должна следовать правилам конкурса.
Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Коми). В 2013 году заняла второе место в музыкальном телепроекте «Фактор А». Является обладательницей «Золотой звезды Аллы» (премия Аллы Пугачевой). Была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи, где исполнила песню «Вместе».
Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая.
Комментарии
Рейтинг: 2
ДОБРИ НОВЫНЫ ИЗ ХОХЛОГАБОНА::«Блокада Донбасса» перерастает в настоящую войну: «ветераны АТО» подорвали грузовик ВСУ, есть жертвы.Последний случай произошел вчера на Мариупольском направлении, где автомобиль „Урал” взорвался на такой мине, рядом с блокпостом блокадников. В результате чего двое военнослужащих погибли, девять получили ранения.
Рейтинг: -1
Причём это к новости к евровидении, или твоя каша в твоём качане закипела? )
Рейтинг: 2
Зачем нужно вообще ехать на этот конкурс педиков имени кончиты в фашистский огрызок.
Рейтинг: -2
Но, почему-то, каждый год, росея посылает туда, своих унитазных певцов и певичек!
Рейтинг: 3
Огрызок украины и есть унитазная недострана.
Рейтинг: 0
Русский склад ума аж прёт, недаром деды ваивале, чтоб таких как ты нарожали)
Рейтинг: 0
Хохлы хотят запретить участника потому как знают что на ее фоне будутбледной молью,вот и идут на подлость чтобы устранить конкурента.Убогие.
Рейтинг: 2
Вна росеи все козыри закончились, решили на жалость надавить, но не тут то было, гопоте и её привержинцам место вна росеи без выезда в другие страны!
Рейтинг: 4
Голосуем против фашистского хохлоогрызка!