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Россия собирается отправить на Евровидение певицу поддержавшую аннексию Крыма

13.03.2017 (13:29)
Россия собирается отправить в Украину на Евровидение Юлию Самойлову
Россия собирается отправить в Украину на Евровидение Юлию Самойлову
На международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию будет представлять Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, однако ее приезд под вопросом.
Самойлова сама пишет музыку и слова к своим песням. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ую группу инвалидности.
Впрочем, одна деталь может сломать все планы России. По данным проекта "Майдан иностранных дел", Самойлова выступала в анексованій Керчи вместе с Газмановым и Лолитой. Как правило, все российские культурные деятели, которые поддержали аннексию Крыма, внесенные в "черный список" Минкульта и им запрещен въезд в Украину.
СБУ уже взялась проверять, действительно Самойлова выступала в Крыму после аннексии. В ведомстве заявили, что позиция СБУ "будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и в интересах национальной безопасности". У Путина уверяют, "что в Крыму бывали все" и Украина должна следовать правилам конкурса.
Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Коми). В 2013 году заняла второе место в музыкальном телепроекте «Фактор А». Является обладательницей «Золотой звезды Аллы» (премия Аллы Пугачевой). Была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи, где исполнила песню «Вместе».
Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая.



Украину просят пустить на "Евровидение" российских артистов из "черного списка"


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

13.03.2017 (14:27) / Серебряная Земля

ДОБРИ НОВЫНЫ ИЗ ХОХЛОГАБОНА::«Блокада Донбасса» перерастает в настоящую войну: «ветераны АТО» подорвали грузовик ВСУ, есть жертвы.Последний случай произошел вчера на Мариупольском направлении, где автомобиль „Урал” взорвался на такой мине, рядом с блокпостом блокадников. В результате чего двое военнослужащих погибли, девять получили ранения.

13.03.2017 (14:58) / Антикацап!

Причём это к новости к евровидении, или твоя каша в твоём качане закипела? )

13.03.2017 (14:16) / Серебряная Земля

Зачем нужно вообще ехать на этот конкурс педиков имени кончиты в фашистский огрызок.

13.03.2017 (14:56) / Антикацап!

Но, почему-то, каждый год, росея посылает туда, своих унитазных певцов и певичек!

13.03.2017 (15:20) / Серебряная Земля

Огрызок украины и есть унитазная недострана.

13.03.2017 (15:32) / Антикацап!

Русский склад ума аж прёт, недаром деды ваивале, чтоб таких как ты нарожали)

13.03.2017 (14:13) / Антисoсол!

Хохлы хотят запретить участника потому как знают что на ее фоне будутбледной молью,вот и идут на подлость чтобы устранить конкурента.Убогие.

13.03.2017 (14:12) / Антикацап!

Вна росеи все козыри закончились, решили на жалость надавить, но не тут то было, гопоте и её привержинцам место вна росеи без выезда в другие страны!

13.03.2017 (14:09) / Антисoсол!

Голосуем против фашистского хохлоогрызка!