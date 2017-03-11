Выборы в Венгрии: первый тур не определил нового президента

13.03.2017 (14:31)

Венгерский парламент в первом туре не избрал президента

Парламент Венгрии не смог избрать президента страны в первом туре голосования, поскольку ни один из кандидатов не набрал квалифицированного большинства в две трети голосов.

Стало известно, что Янош Адер, который занимает пост президента с 2012 года, получил в первом туре 131 голос из 175. Таким образом, ему не хватило двух голосов до необходимого большинства в две трети (133 голоса).

Альтернативный кандидат от оппозиции Ласло Майтени, известный критикой в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана, набрал 44 голоса.

По процедуре, во втором туре для избрания президентом достаточно простого большинства голосов. Таким образом, наиболее вероятным является переизбрание Янош Адера, которого поддерживает Виктор Орбан.

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