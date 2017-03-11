В Ужгородском замке обвалилась часть старинного моста (ФОТО)

13.03.2017 (14:53)

В Ужгородском замке разваливается 200-летний мост

В воскресенье, 12 марта, на входе в Закарпатского областного краеведческого музея им. Тиводара Легоцкого, произошла чрезвычайная ситуация. Не выдержал 200-летний мост. Следовательно, обвалилась его часть.

К счастью, вследствие этого, никто не пострадал.

Журналисты наведались на место происшествия и пообщались с Василием Шебой, директором Закарпатского областного краеведческого музея им. Тиводара Легоцкого.

Стала известна причина обвала, стоимость реставрации и другие «зоны риска» в замке.

"Произошло это потому, что мост старый. Ему уже больше 200-от лет, - сказал господин Шеба - Он весь сделан «на глине», там цемента совсем нет. Дожди повлияли на это, зима которая у нас была... Оно потихоньку вымыло глину, а камни упали и все".

"Это произошло в воскресенье, в шесть часов и десять минут. Как видите, мы уже начали ремонтные работы. Думаю, недельки за две мы восстановим мост. На ремонт уйдет примерно 100 тысяч гривен. Областная власть на это ничего не выделяет, все за свои средства", - говорит директор музея.

По словам директора музея проблемных мест в замке очень много. В первую очередь, это кровля северо-западной части замка. Это нужно срочно делать, однако для этого нужны большие средства. Также нужно сделать отопление в центральном корпусе замка, но на это надо 10-12 миллионов гривен.

"Замок выживает за счет заработанных средств, - говорит директор музея - За 25 лет независимой Украины власть дала 3,2 миллиона гривен в 2008-ом на аварийную башню. И все. В принципе, мы выживаем за счет заработанных средств. В прошлом году замок заработал 2,8 миллионов гривен".

"Когда будем проводить завершающий этап работ по восстановлению моста, то закрепим всю его нижнюю часть, чтобы в будущем подобных ситуаций не случалось".

Сейчас же работа музея проходит в штатном режиме. Место повреждения должным образом огражден, поэтому рисков для посетителей нет.

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