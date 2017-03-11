Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 14 марта

14.03.2017 (06:42)

В Ужгороде облачно с прояснениями, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 2 ° тепла - 3 ° мороза, днем 5-10 ° тепла, в горах местами ночью до 5 ° мороза, днем 2 ° тепла - 3 ° мороза.

В Ужгороде до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков. Ветер северный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0-2 ° тепла, днем 8-10 ° тепла.

Восход 06:43 Закат 18:36

Температура за последние 130 лет 14 марта:

МАКС: 18.0° (1975)

МИН: -10.8° (1976)

Народный прогноз погоды: 14 марта почитается память первомученицы Евдокии.

В старину по Евдокии судили о лете и будущем урожае: «Какова Евдокия, таково и лето»; «Отколе ветер в Евдокию, оттуда и все лето». «Если грачи прилетели до Евдокии - лето будет мокрое, а снег сойдет рано». Если 14 марта идет снег с дождем и дует теплый ветер, значит лето будет мокрое; а мороз и ветер с севера - к лету холодному.