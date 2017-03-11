Силовики ликвидировали редут блокады Донбасса, найдено оружие (ФОТО, ВИДЕО)

14.03.2017 (08:10)

При ликвидации редута в Кривом Торце найдено оружие

Рейтинг: 3

В сети появились новые видео ликвидации силовиками редута участников блокады Донбасса на железнодорожном переезде в Кривом Торце.Видео опубликованы на YouTube пресс-службой ГУ Национальной полиции в Донецкой области и журналистами "Радио Свобода".Спикер МВД Андрей Шевченко показал оружие, боеприпасы и бутылки с зажигательной смесью, которые были изъяты сотрудниками СБУ у участников блокады на железнодорожном переезде в Кривом Торце. Соответствующие фото он разместил в своем Twitter.Ранее на брифинге в Краматорске замглавы Национальной полиции, руководитель ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что было изъято 8 единиц, внешне похожих на огнестрельное оружие, они будут отправлены на экспертизу.Напомним, сотрудники СБУ задержали в зоне проведения антитеррористической операции 43 человека с оружием. В штабе блокады Донбасса заявили о разгоне редута в Кривом Торце сотрудниками СБУ и КОРД. После этого в ряде городов Украины активисты выступили с акциями в поддержку участников блокады. В частности, это происходило в Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах, где под зданиями ОГА жгли шины.В СБУ в свою очередь заявляют, что проводят контрдиверсионные мероприятия в зоне АТО. "Мы никого не штурмуем, проводятся контрдиверсионные мероприятия", — прокомментировала спикер СБУ Елена Гитлянская заявление "Штаба блокады торговли с оккупантами" о якобы штурме их редута на станции "Кривой Торец".