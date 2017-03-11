На онлайн-кастинге шоу "Супермодель по-украински" победил ужгородец (ФОТО)

14.03.2017 (08:29)

Ужгородец Артур Сумару стал участником шоу "Супермодель по-украински"

Ужгородцу удалось одержать победу среди 27 конкурентов в финале онлайн-голосования. За 21-летнего Артура Сумару проголосовали 5870 людей, от ближайшего соперника ему удалось оторваться всего на 143 голоса.

Это значит, что осенью мы увидим земляка в новом сезоне телешоу, где 20 парней и 20 девушек будут бороться за звание лучшей топ-модели.

Голосование продолжалось до 12 марта. По правилам, победитель онлайн-кастинга автоматически становится участником нового сезона.

Кстати, в финале онлайн-голосования был и Саша Резниченко из Мукачево, но ему удалось набрать только 404 голоса.

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