Улицу в центре Ужгорода заливает канализационными водами (ВИДЕО)

14.03.2017 (09:17)

Проблемная канализация в Ужгороде: Требуется полная реконструкция

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Дорогу на площади Корятовича в областном центре Закарпатья заливает канализационными водами, наибольшее скопление воды рядом с мясным магазином.К нему идти не удобно и через большую лужу, и через вонь.Коммунальщики говорят: проблема в старых коммуникациях. Они регулярно забиваются, а добраться, чтобы расчистить к некоторым вообще не удается. В одном месте проходят: и водопровод, и канализация с фекалиями, и дождеприемник и еще много других инженерных сетей. Такое строительство коммуникаций было характерно для 30-тых. Единственный выход – полная реконструкция.