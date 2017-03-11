В Ужгороде будут ездить 15 новых маршруток (ВИДЕО)

14.03.2017 (09:42)

По Ужгороду будут ездить новые маршрутные такси

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Уже в марте по Ужгороду будут ездить новые маршрутные такси. 15 новых автобусов пассажировместительностью более 40-а человек, закупят до конца 2017 года, первые две маршрутки - уже в марте.Стоимость одного автобуса составляет около двух миллионов гривен. Покупать транспорт будут два предприятия, занимающихся перевозкой пассажиров в Ужгороде. Средства на закупку новых маршруток – это денежная компенсация, которую городской совет выделит перевозчикам в текущем году – а это около 20 миллионов гривен.Впрочем, как утверждают представители компаний этих средств для закупки не хватит, поэтому часть добавят и сами предприятия.Больше смотрите в видеосюжете: