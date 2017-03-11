В Ужгороде будут ездить 15 новых маршруток (ВИДЕО)
14.03.2017 (09:42)
По Ужгороду будут ездить новые маршрутные такси
Уже в марте по Ужгороду будут ездить новые маршрутные такси. 15 новых автобусов пассажировместительностью более 40-а человек, закупят до конца 2017 года, первые две маршрутки - уже в марте.
Стоимость одного автобуса составляет около двух миллионов гривен. Покупать транспорт будут два предприятия, занимающихся перевозкой пассажиров в Ужгороде. Средства на закупку новых маршруток – это денежная компенсация, которую городской совет выделит перевозчикам в текущем году – а это около 20 миллионов гривен.
Впрочем, как утверждают представители компаний этих средств для закупки не хватит, поэтому часть добавят и сами предприятия.
Больше смотрите в видеосюжете: