Президент ФБЗо Андрей Стрижак помогает ужгородским боксерам (ФОТО)

14.03.2017 (10:49)

Федерация бокса Закарпатья помогает молодым боксерам

На днях в БК"Проспект" в г.Ужгороде посетили представители федерации бокса Закарпатской и подарили молодым боксерам спортивную форму, экипировку и инвентарь для эффективных тренировок.

Как отметил 1-й вице-президент Федерации Михаил Данило:"Наш долг помогать тренерам Федерации и поддерживать молодежь, которая стремится к здоровому образу жизни. При надлежащей организации работы Федерации и финансирование Андрея Стрижака деятельность ФБЗо стала направленной к развитию клубной системы тренировок. Мы имеем возможность собственными средствами поддерживать молодежь, которая проявляет желание заниматься боксом в регионе. Мы также и впредь будем поддерживать представителей нашей федерации".

Руководство Федерации выражает свою благодарность основателю БК "Проспект" - мастеру спорта международного класса Евгению Прозору, который собственными усилиями удерживает спортивный клуб, чем и пропагандирует спорт в г.Ужгороде. При поддержке Е. Прозора в БК "Проспект" работают ряд квалифицированных тренеров, среди которых есть и мастер спорта СССР Виктор Болонкин.

Федерация бокса Закарпатской области.

-

Закарпатские боксеры начали побеждать на турнирах класса "А" (ФОТО)

http://ua-reporter.com/novosti/213488