Протест в Киеве: "Пересечники" требуют легализации авто с иностранной регистрацией (ФОТО, ВИДЕО)

14.03.2017 (11:17)

Активисты-пересечники начали бессрочную акцию протеста в Киеве

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Сегодня, 14 марта, в 6 утра автомобильные активисты начали бессрочную акцию протеста с требованием легализовать вождение на европейской регистрации и принять законопроект №5567.Около 80 водителей автомобилей на номерных знаках других государств сегодня частично заблокировали движение по улице Грушевского в Киеве.Так, с 6 утра владельцы машин на европейских номерах выстроились вдоль дороги по улице Грушевского на отрезке между ул.Садовая и ул.Липская, перекрыв тем самым левую полосу в обе стороны.Кроме того, блокировщики планируют полностью перекрыть движение по ул. Грушевского от перекрестка ул.Садовой до ул. Липская.Отметим, что сейчас владельцам авто с иностранной регистрацией нужно каждые несколько дней пересекать государственную границу.Напомним, в Украине значительно вырос спрос на подержанные авто. В феврале 2017 года продажи подержанных импортных автомобилей в Украине увеличились в 3,6 раза.