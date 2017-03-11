На Закарпатье с рабочим визитом прибыл глава СБУ

14.03.2017 (11:29)

На Закарпатье с рабочей поездкой приехал Василий Грицак

Сегодня, 14 марта, на Закарпатье с рабочей поездкой находится Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак,

Глава спецслужбы примет участие в круглом столе: «Карпатская Украина 1938-1939 годов – этап украинской государственности ХХ века», которая будет проходить в помещении Ужгородского национального университета, а также в церемонии возложения цветов к мемориалу «Красное поле».

Кроме того, у Василия Грицака запланирована встреча с представителями СМИ, передает пресс-центр Службы безопасности Украины.

-

Вот так в Украине живет главный борец с коррупцией в СБУ: Шокирующее ВИДЕО, ФОТО



