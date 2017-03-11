На Закарпатье с рабочим визитом прибыл глава СБУ

|На Закарпатье с рабочей поездкой приехал Василий Грицак
Сегодня, 14 марта, на Закарпатье с рабочей поездкой находится Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак,
Глава спецслужбы примет участие в круглом столе: «Карпатская Украина 1938-1939 годов – этап украинской государственности ХХ века», которая будет проходить в помещении Ужгородского национального университета, а также в церемонии возложения цветов к мемориалу «Красное поле».
Кроме того, у Василия Грицака запланирована встреча с представителями СМИ, передает пресс-центр Службы безопасности Украины.
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