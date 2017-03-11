На Закарпатье пограничники выстрелами остановили контрабандиста (ФОТО)

14.03.2017 (12:22)

Закарпатские пограничники пресекли две попытки табачной контрабанды

За минувшие сутки на границе с Венгрией пограничники Мукачевского отряда пресекли две попытки табачной контрабанды.

Так, вчера вечером сотрудники отдела пограничной службы «Лужанка» во время патрулирования наблюдали движение человека в направлении госрубежа. Заметив правоохранителей неизвестный прибег к бегству, оставив за 50 метров до границы 3 пакета табачных изделий. Впоследствии выяснилось, что правонарушитель пытался переместить в соседнюю Венгрию 2 990 пачек сигарет марки «Compliment».

Еще одну попытку незаконной переправки в Венгрию сигарет предупредили военнослужащие срочники отдела «Вилок». 26-летний гражданин Украины пытался перенести через границу четыре пакета с 2000 пачек сигарет. Поняв, что его разоблачили, злоумышленник попытался скрыться. На неоднократные требования пограничников остановиться, злоумышленник не реагировал, а поэтому наряд вынужден был осуществить два предупредительных выстрела вверх.

Задержанных доставили в подразделение для проведения фильтрационно-проверочных мероприятий и составления необходимых административных документов. Дальнейшую судьбу контрабандиста решит суд. Табачные изделия обнаружены и изъяты пограничниками доставлено до пограничного подразделения.

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Пограничники на Закарпатье нашли тайник с сигаретами, контрабандисты сбежали (ФОТО)



