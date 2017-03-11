Более 10 миллионов просмотров! Потрясающий танец девушки (ВИДЕО)
14.03.2017 (14:14)
Восточный танец живота исполнила Sadie Marquardt
Восточный танец живота считается одним из самых притягательных в мире. Женщины, которые овладели этим искусством буквально притягивают мужские взгляды. Плавные движения просто завораживают…
Лично я просто обожаю восточные танцы! Хотя большинство из нас видели до этого танец живота не один раз но Вы никогда не видели такого восхитительного представления, как это.
Все дело в том, что эта красавица Sadie Marquardt беременна и это заметно! Я удивляюсь, как ребеночка не укачало от таких трясок?
В общем, посмотрите сами! Здесь действительно есть на что посмотреть!