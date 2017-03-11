Более 10 миллионов просмотров! Потрясающий танец девушки (ВИДЕО)

14.03.2017 (14:14)

Восточный танец живота исполнила Sadie Marquardt

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Восточный танец живота считается одним из самых притягательных в мире. Женщины, которые овладели этим искусством буквально притягивают мужские взгляды. Плавные движения просто завораживают… Лично я просто обожаю восточные танцы! Хотя большинство из нас видели до этого танец живота не один раз но Вы никогда не видели такого восхитительного представления, как это.Все дело в том, что эта красавица Sadie Marquardt беременна и это заметно! Я удивляюсь, как ребеночка не укачало от таких трясок?В общем, посмотрите сами! Здесь действительно есть на что посмотреть!