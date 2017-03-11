Укравтодор анонсировал строительство новой дороги в Венгрию

14.03.2017 (14:23)

Укравтодор построит новую дорогу в Венгрию

Укравтодор начал проектирование автомобильной дороги на границе с Венгрией с созданием нового КПП «Дийда».

Новая автострада соединит украинскую трассу М-06/Е-50 Киев-Чоп с венгерским М-3 Будапешт-Ньиредьхаза и станет главным автомобильным коридором между Украиной и Венгрией.

Это упростит транспортное сообщение между Украиной и Европой, снимет нагрузку с контрольно-пропускного пункта «Чоп-Захонь», на который сейчас приходится основная часть грузовых автомобильных перевозок. Таким образом будет решена многолетнюю проблему сообщения между Украиной и Венгрией.

Сооружение автомагистрали М-3, общая протяженность которой составляет 281 км, было приостановлено на территории Венгрии за 20 километров от границы с Украиной – возле населенного пункта Вашарошнамень,- учитывая определение оптимального варианта прохождения трассы через границу между двумя государствами.

Сейчас принято решение о прохождении этой трассы возле с. Дийда с сооружением нового одноименного КПП.

Проектные работы новой автомобильной дороги с украинской стороны к КПП «Дийда» будут завершены до конца этого года.

Напомним, в этом году на границе Украины и Венгрии появится новый КПП Большая Паладь – Надьгодош, что должно существенно упростить пересечение границы для жителей приграничных населенных пунктов. Укравтодор проведет ремонт 11,5 км автомобильной дороги В-07-03-04 от поселка Чепа до нового КПП. На территории Венгрии подъезд к КПП уже построен. Оформление документов украинскими и венгерскими пограничниками и таможенниками будет осуществляться на совместном пункте контроля.