Василий Грицак думает, что гибридная война Закарпатье обойти не сможет (ВИДЕО)

14.03.2017 (14:37)

Василий Грицак

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Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время рабочей поездки в Закарпатье встретился с личным составом областного Управления СБУ "Закарпатский край является лакомым куском для многих стран, поэтому ваша главная задача: эффективно искоренять любые попытки расшатать ситуацию", ‒ подчеркнул Грицак.По его убеждению, сотрудники управления также должны активизировать борьбу с контрабандой."Нужно закрыть границу от злоумышленников. Во время российской агрессии мы обязаны блокировать теневые потоки и оживить украинскую экономику", ‒ призвал глава СБУ.Грицак убежден, что сегодня каждый должен отбросить собственные интересы ради сохранения целостности государства."Борьба за страну идет не только на востоке, гибридная война, развязанная против нас Россией, охватывает все регионы. И вы, как никто другой, должны это учитывать", ‒ подчеркнул Грицак.Он отметил, что за последние три года Служба стала крепче, эффективнее и применяет к врагу атакующую тактику.Руководитель СБУ наградил сотрудников управления ведомственными наградами по случаю 25-летия СБУ.