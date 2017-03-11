Все ли Вы знаете о шафране?

14.03.2017 (15:12)

Шафран - царь пряностей

«Царь пряностей» – таково второе имя шафрана, которое он заслуженно получил не только за утонченный, изысканный и стойкий аромат, но и за свою дороговизну, ведь шафран одна из самых дорогих пряностей в мире.

Человечество знало и ценило эту уникальную пряность, пожалуй, на протяжении всего своего земного существования. Так, есть упоминания о шафране в древних египетских папирусах, в библейской «Песне песней», в сочинениях Гомера и Гиппократа, в древнейших аюрведических трактатах. Известно, что в древности шафран использовался не только в кулинарных целях, но и воспринимался как священное растение, которое восточные жрецы использовали при совершении религиозных обрядов. Нити этого растения вплетались в волокна тканей, а греками и римлянами особенно ценилась благовонная шафрановая вода, которой опрыскивали помещения и одеяния. В Персии шафран использовался при приготовлении целебных ванн, по преданию, особенно любила их и знаменитая египетская царица – Клеопатра. Кроме того, издавна известны и целебные свойства этого растения.

Само слово «шафран» арабского происхождения и может быть переведено как «жёлтолиственный». Особенность этой пряности состоит в том, что производится она только из одного вида растений – Шафрана посевного, который не произрастает в дикой природе и может размножаться только при участии человека. Считается, что это растение впервые начали культивировать представители минойской цивилизации на острове Крит. Однако, по одному из древних буддийских преданий, его родиной являются Гималаи, а именно – Кашмир (современная Индия).

Дороговизна этой пряности обуславливается тем, что с одного цветка шафрана вручную собирают всего по три рыльца. Причем, делать это можно только в ранние утренние часы и в сухую погоду. Собранные рыльца высушивают в течение 15 минут при температуре не выше 50 градусов. Таким образом, для заготовки 1 кг шафрана необходимо собрать рыльца с 200 000 цветков, причем каждый из них должен пройти через руки дважды. В итоге стоимость высококачественного шафрана может быть сравнима со стоимостью золота. Так, по данным газеты «Коммерсант», в 2014 году один килограмм иранского шафрана на оптовом рынке стоил порядка 2000 долларов.

Как выбрать шафран

Шафран в виде пряности – это высушенные тонкие, достаточно ломкие, жирные на ощупь, темно-красные, бордовые или желтые нити. Самые элитные и качественные сорта имеют наиболее темный и насыщенный цвет, и, напротив, чем больше в пряности нитей светлого и желтого цвета, тем она хуже. Отличительной особенностью хорошего шафрана является то, что его нити немного маслянистые, – это свидетельствует о том, что пряность собрали и высушили таким образом, чтобы сохранить большую часть ценных эфирных масел. В этом случае нити будут иметь сильный запах и насыщенный горьковато-терпкий вкус.

Помните, что шафран – одна из самых фальсифицируемых специй, а потому слишком низкая цена на эту пряность должна вас насторожить. Чаще всего под видом молотого шафрана продают один из сортов куркумы или сафлора, а вместо ниток этой дорогостоящей пряности предлагают высушенные цветки календулы (бархатцев). Отличить оригинал от подделки достаточно легко: опустите одну ниточку пряности в литр теплой воды. Если вы приобрели настоящий шафран, то жидкость почти мгновенно окрасится в яркий, насыщенный желтый цвет. Кроме того, обращайте внимание на цвет и аромат приправы.

Шафран в кулинарии

Шафран является очень сильной специей, а потому его добавляют в блюда в небольших количествах – обычно достаточно нескольких нитей, чтобы придать блюду тонкий, ни с чем не сравнимый аромат и приятный золотистый оттенок. Чтобы сохранить эфирные масла и все полезные свойства пряности, шафрановые нити или порошок рекомендовано замочить в небольшом количестве теплой воды или молока и добавить в блюдо в самом конце. Если вы хотите добавить шафран в выпечку, то лучше всего делать это в процессе замешивания.

Обратите внимание, что шафран плохо сочетается с большинством известных специй, за исключением черного перца и имбиря, которые многократно усиливают его ценные свойства. Использовать шафран можно вместе с такими, не очень популярными в России приправами как сандал, чампа, кедр гималайский, лаванда, роза, фиалка, нероли.

Незаменим шафран при приготовлении блюд из риса, различных горячих закусок, соусов, овощей, выпечки и, конечно же, напитков. Аюрведа говорит о том, что стакан шафранового теплого молока вечером будет полезен даже тем, у кого есть стойкая непереносимость молочных продуктов. Этот чудодейственный напиток успокоит нервную систему, укрепит сердце, ум и чувства, подарит красоту и радость.

При добавлении в блюда в минимальных количествах шафран может использоваться и как полезный пищевой краситель, а также как натуральный консервант, позволяющий сохранять блюда более длительное время.

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В Закарпатье Колочава утопает в цветущих шафранах (ФОТО)



