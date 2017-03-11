В Закарпатье на украинско-венгерской границе выключили свет

14.03.2017 (15:50)

Движение автомобилей через границу на КПП "Косино" приостановлено

В Закарпатской обл. на КПП "Косино", что граничит с Венгрией, приостановили свою работу по пропуску машин из-за отсутствия электроэнергии.

Как уточнили в пограничной службе, в настоящее время на КПП нет света за ремонтных работ работников районной сети.

Предварительно, света не будет до 17:00.

Движение автомобилей через границу приостановлено, но пешеходное движение продолжается.

Закарпатье является лакомым куском для многих стран